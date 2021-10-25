Гинцбург: около 80% якобы привившихся «Спутником V» и заразившихся купили сертификат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые якобы вакцинировались от коронавирусной инфекцией «Спутником V» и заразились, имеют фальшивые сертификаты.

- Если вакцинированные якобы "Спутником V" тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили, — цитирует специалиста ТАСС.

Гинцбург пояснил, что проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» можно при помощи специального анализа, который выявляет маркеры российского препарата.

По мнению ученого, публичные дела о покупке сертификатов являются лишь частью того, что происходит на самом деле. Гинцбург подчеркнул, что такие люди сначала тратят свои деньги, а потом заражаются и умирают от инфекции. Такие люди после покупки сертификата начинают думать, что действительно защищены от коронавируса, предположил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий освободить от работы сотрудников на два дня, с сохранением заработной платы при вакцинации против коронавирусной инфекции.

Также глава государства поручил кратно увеличить охват тестирования на коронавирусную инфекцию в стране, предусмотрев изоляцию заболевших в кратчайшие сроки. Кроме того, глава государства дал поручение закупить и доставить в российские регионы дорогостоящие лекарственные препараты, которые необходимы для стационарного лечения больных COVID-19.