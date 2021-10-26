Собянин утвердил повышение минимальной пенсии в Москве до 21 тысячи рублей

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии москвичей до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба столичных властей.

- С 1 января 2022 года городская доплата к пенсии и социальные выплаты москвичам будут проиндексированы на 4,8%, — гласит текст сообщения.

Также сообщается, что надбавку к пенсии получат 2,1 миллиона жителей столицы. В последний раз размер пенсии в Москве повышали в январе 2021 года — с 19 500 до 20 222 рублей.

Ранее Государственная дума приняла законопроект об увеличении в 2022 году минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей. Сейчас он составляет 12 792 рубля. Документ был принят депутатами в первом чтении. Сумма МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за 2020 год - это 32 422 рубля. Размер минимального размера оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума в России в 2022 и ниже МРОТ в 2021 году.