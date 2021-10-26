Госдума приняла законопроект о повышении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная дума приняла законопроект об увеличении в 2022 году минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей. Сейчас он составялет 12 792 рубля.

Документ был принят депутатами в первом чтении. Сумма МРОТ устанавливается на уровне 42% от медианной заработной платы за 2020 год - это 32 422 рубля. Размер минимального размера оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума в России в 2022 и ниже МРОТ в 2021 году, говорится на сайте Госдумы.

Принятие законопроекта позволит повысить запрплату 2,7 миллиона россиян, сказано в документе.

Как писал сайт kp.ru, в следующем году МРОТ в России вырастет на 6,4% и, по предварительной оценке, составит 13 617 рублей, а прожиточный минимум при этом вырастет до 11 950 рублей. Министерство труда и социальной защиты ранее подсчитало, что повышение МРОТ с 2022 года коснется около 4,7 миллиона работников.

Напомним, в Госдуме предложили установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей.