В Роспотребнадзоре дали советы, как общаться с близкими в выходные и не заболеть Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре дали советы, как общаться с близкими в выходные и не заболеть

Впереди продолжительные нерабочие дни. Отдых россиянам дают для того, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусной инфекцией.

Людям советуют минимизировать все контакты с окружающими. Тем не менее, минимальный круг общения все равно останется.

В Роспотребнадзоре дали советы, как продолжить общение, но при этом не заболеть.

В ведомстве подчеркивают, что лучше всего ограничить максимально все общение, личные встречи заменить на переговоры по телефону или скайпу.

- В этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки, — комментируют NEWS.ru в Роспотребнадзоре.

Лучше всего оставаться дома, но если поездки не избежать, то позаботьтесь о масках и антисептиках. Старайтесь обходить стороной места массового скопления людей.

- Нерабочие дни стоит использовать для своего здоровья. Больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа, — подчеркнули в ведомстве.

От общественного транспорта в период нерабочих дней стоит отказаться, как и от походов по магазинам. Вместо этого стоит пользоваться услугами службы доставки.

Что касается погоды в нерабочие дни, то, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не обойдется без осадков.

В первые дни ноября будет тепло, а вот потом возможны дожди, сообщает Rt.

В свою очередь руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев посоветовал россиянам максимально соблюдать введенный режим и не нарушать правила.

В беседе с "Известиями" он объяснил, какие наказания могут ждать нарушителей режима.