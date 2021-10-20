Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса.

"Поддерживаю предложение, коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября включительно", - заявил Путин, уточнив, что при необходимости их можно будет продлить.

Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.

"В складывающихся условиях необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы переломить негативное развитие ситуации", - подчеркнула Голикова.

Кроме того, Путин поручил расширить объемы тестирования, тем самым разорвав цепочку распространения вируса.

Отметим, что президент России уже неоднократно использовал подобные меры для сдерживания подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так в апреле Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, объявив майские выходные непрерывными. Согласно принятому решению, нерабочими объявили дни с 1 по 10 мая 2021 года.

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