На Украине не нашли признаков незаконного обогащения в декларации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) проверило информацию о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского. В его декларации за 2020 год не было найдено признаков незаконного обогащения, о которых ранее сообщали журналисты.

Речь идет про "Досье Пандоры" - это масштабное расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В документе говорится о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Один из фигурантов расследования - президент Украины Владимир Зеленский.

Как говорится в сообщении НАПК, агентство завершило полную проверку декларации Владимира Зеленского. Президент предоставил все запрашиваемые пояснения и документы, также НАПК направило запросы в органы Британских Виргинских Островов и Белиза, но пока не получило от них информации. В результате никаких нарушений выявлено не было, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал офшорный скандал, фигурантом которого стал действующий глава государства Владимир Зеленский. Он назвал это ударом по имиджу страны.