Порошенко заявил об ударе по имиджу Украины из-за офшорного скандала с Зеленским

Экс-президент Украины Владимир Зеленский Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал офшорный скандал, фигурантом которого стал действующий глава государства Владимир Зеленский. Он назвал это ударом по имиджу страны.

Речь идет про "Досье Пандоры" - это масштабное расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). В документе говорится о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. Один из фигурантов расследования - президент Украины Владимир Зеленский.

"Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире, как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции и отмыванию украденных в стране денег", - заявил Порошенко.

Он предположил, что на Украине эта информация не получит никакого расследования из-за конфликта интересов и связи властей с правоохранителями, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не увидели ничего особенного в "досье Пандоры". Кроме того, там не нашли повода для проверок и считают все утверждения голословными.