Россиян, арестованных в Турции по подозрению в поджогах, отпустят из СИЗО

Обвинения с туристов пока не сняты. Фото: кадр видео

Арестованных в Турции россиян, которых подозревают в непредумышленном поджоге, отпустят из СИЗО. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он отметил, что адвокаты задержанных подали апелляцию, которая была удовлетворена. Мера пресечения для семерых задержанных россиян была изменена на не связанную с заключением под стражу. Однако обвинения с туристов пока не сняты.

Иван Мельников подчеркнул, что успехов по делу удалось добиться благодаря совместной работе МИД, адвокатов и правозащитников, пишет RT.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Антальи задержала российских туристов, обвинив их в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы. Под подозрение попали семь человек. По их словам, они не разжигали огонь, а увидели его и пытались потушить.