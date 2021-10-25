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В мире25 октября 2021 13:45

Хотели помочь, но попали в тюрьму: В Турции российских туристов обвинили в поджоге леса

Задержанным в Турции российским туристам грозит до семи лет тюрьмы
Арина СУВОРОВА
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Суд постановил на время досудебного расследования оставить россиян под стражей

Суд постановил на время досудебного расследования оставить россиян под стражей

Полиция Антальи задержала российских туристов, обвинив их в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы. Под подозрение попали семь человек: Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова.

- Наша Ликийская тропа заканчивается тюрьмой, - говорит один из задержанных россиян на видео, которое он разместил в соцсетях, находясь в полицейской машине.

По словам туристов, они отправились в субботу в поход по Ликийской тропе (пешеходный маршрут вдоль средиземноморского побережья) и на одном из участков заметили пожар. Молодые люди попытались его потушить, позвонили в 911, чтобы вызвать спасателей. Но в итоге благие намерения обернулись для россиян большими проблемами.

Жители ближайшей деревни завидели рядом с пламенем чужаков и схватили их. Люди тут и без того были обозлены масштабными пожарами, прокатившимися по Турции этим летом, так что народный суд был скор — туристы все и подожгли. Турки вызвали полицейских, которые арестовали путешественников, заподозрив их в неумышленном поджоге.

В российском диппредставительстве сообщили, что сотрудник консульства посетил задержанных в полицейском участке в выходные. В воскресенье состоялось предварительное судебное слушание непосредственно в участке, на котором интересы россиян представлял государственный адвокат, не говорящий по-английски. По словам российских дипломатов, туристам предоставили переводчика.

Суд постановил на время досудебного расследования оставить россиян под стражей. Сейчас мужчин держат в одной тюрьме, а Полину Яськову - в женской. Им может грозить от двух до семи лет.

Контроль за пожарной безопасностью повысился в стране из-за лесных пожаров, которые охватили Турцию этим летом. Тогда огнем было охвачено 30 провинций. Пострадали курортные города, жертвами пожаров стали около десятка человек. Досталось и российским туристам, ведь огонь подобрался вплотную к курортным городам и поселкам.

Семерых российских туристов арестовали в Турции за поджог леса
ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ