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Звезды26 октября 2021 23:07

"Ветераны России" отказались отзывать жалобу на Моргенштерна после его извинений

Рэпер раскритиковал День Победы, чем навлек на себя всеобщий гнев
Елена АКИМОВА
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"Ветераны России" отказались отзывать жалобу на Моргенштерна после его извинений

"Ветераны России" отказались отзывать жалобу на Моргенштерна после его извинений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация не станет отзывать свою жалобу в Следственный комитет на Моргенштерна.

Претензии к рэперу возникли после его заявления о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак артист заявил, что не понимает смысла праздника.

Резяпов отметил, что даже после извинений Моргенштерна ситуация не изменится и претензии к нему останутся.

- Должен быть ему вердикт, пусть его проверяют. Не только его, всех спонсоров, которые вкладывают в него денежные средства, — сказал Резяпов Газете.ru.

Он отметил, что молодое поколение прислушивается к музыканту, но вместо того, чтобы научить их хорошему, он расшатывает основы.

Общественник также призвал заблокировать YouTube-канал Ксении Собчак, на котором вышло интервью.

- Чему он учит наших детей, чему? Нашу молодежь. Чему? Этому разврату? Канал Ксении Собчак тоже, вот эта нецензурная брань. Канал должен быть заблокирован, его смотрит молодежь, - подчеркнул председатель движения.

Чуть ранее рэпер все таки принес свои извинения за критику Дня Победы.

- Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю" (зачем тратить деньги на празднование - прим. ред.)", - сообщил Моргенштерн.

Объяснения не отменили вопросов к артисту, ему все таки предстоит объясниться в СК.

- «Конечно же, Алишер явится в СК для дачи объяснений в рамках этой проверки, и мы сделаем все возможное, чтобы способствовать объективности и беспристрастности этого мероприятия», - сказал адвокат артиста Сергей Жорин Пятому каналу.

Юрист отметил, что заявление музыканта Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы журналисты истолковали неправильно. Музыкант не предлагал отменить торжественные мероприятия, а только выразил непонимание по факту этого праздника, сообщает телеканал "360".