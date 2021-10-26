Моргенштерн извинился за критику Дня Победы: Я уважаю и горжусь ветеранами

Рэпер Алишер Моргенштерн Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы. Ранее в интервью телеведущей Ксении Собчак он выразил сомнение в том, что нужно ежегодно тратить деньги на празднование Дня Победы. По мнению рэпера, победа в войне это "круто", но пора "двигаться дальше".

Как заявил Моргенштерн в своем Instagram, его слова были вырваны из контекста и он нисколько не умаляет важности этого события.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю" (зачем тратить деньги на празднование - прим. ред.)", - сообщил Моргенштерн.

Рэпер добавил, что желает своей стране новых побед в технологиях и освоении космоса - именно на это, по его мнению, нужно тратить средства.

"Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более не хотел никого как-то задеть или обидеть. Всем мир!", - написал Моргенштерн.

Как ранее писал сайт kp.ru, общественное движение "Ветераны России" обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы. Общественники попросят проверить, не являются ли его слова оскорблением исторической памяти и наследия.