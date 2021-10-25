Моргенштерн взбесил россиян скандальным заявлением о Дне Победы

Алишер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак. Фото: YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн знаменит своими скандальными высказываниями. Его штрафовали за пропаганду наркотиков в тексте, сотрудники специальных ведомств просят оградить молодежь от пагубного влияния эпатажной звезды. На этот раз музыкант покусился на святое. Причиной грандиозного скандала и народного гнева стало интервью артиста Ксении Собчак, в котором рэпера заявил о бессмысленности празднования Дня Победы. В задушевной беседе с блондинкой музыкант был откровенен.

Алишер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором усомнился в важности Дня Победы, удивившись, что на него тратят миллионы. 23-летний рэпер не понимает, зачем люди празднуют 9 мая и почему вокруг этого события всегда такой ажиотаж.

По его мнению все те, кто перепевают советские военные песни, "исполняют их не по своей воле, а из-за госзаказа". Ксения ему поддакнула и стала показывать ролики к 9 мая. В частности, она подметила, что считает себя патриоткой, но при этом исполнение Давой песни "Журавли" назвала пошлятиной: "Ты же понимаешь, что это пошлятина. Я, например, большой патриот. Но когда ты, условно, в армии не служил, но в каске с окровавленным носом поешь классическую советскую песню..."

Алишер на это заявил: "Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать. Не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю! Наверное, гордиться просто больше нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили".

Собчак вцепилась в музыканта мертвой хваткой: "Для тебя победа в Великой Отечественной - это что?", - не отставала жена Константина Богомолова.

Исполнитель хита "Кадиллак" недолго думал над ответом. "Круто, молодцы, но двигайтесь дальше. Достигайте еще побед - в информационных технологиях, в космическом развитии - празднуйте их. Но нет, празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад", - сказал, как отрезал, скандальный рэпер.

После этого "Ветераны России" решили пожаловаться на Моргенштерна в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что направит обращения в правоохранительные органы. "Здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия", - цитирует его lenta.ru. По мнению Резяпова, музыкант "не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живет на этой земле". Он также заявил, что Моргенштерна нужно пороть.

Вероятно, речь идет о статье 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». В апреле 2021 года в нее были внесены поправки, предусматривающие наказание за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

В свою очередь, депутат Госдумы Анатолий Вассерман осудил рэпера за то, что тот назвал День Победы несовременным поводом для гордости и пустой тратой денег. "Я полагаю, кто не помнит о своих победах, тот обрекает себя на поражение. Алишер Моргенштерн, насколько я знаю, уже набрал в своей жизни достаточно много тяжких поражений. И, несомненно, наберет еще. Следовать его примеру не советую никому. Если какая-то часть молодежи претендует на премию Дарвина, конечно, можно бросаться спасать Моргенштерна", - цитирует Вассермана ФАН.

Адвокат Сергей Жорин поспешил на защиту подопечного. Юрист отметил, что лично не согласен с позицией Моргенштерна, однако при этом не призывает судить Алишера. По его словам, певец является олицетворением современной молодежи. "Я хотел бы общественности сказать, чтобы они не воспринимали его как какого-то определенного человека. Это срез общества, молодых людей, которые действительно что-то не понимают, поэтому мы, более взрослые люди, должны им это объяснять и рассказывать еще более подробно и доходчиво", - цитирует защитника Пятый канал.

Впрочем, взбешенные россияне клянут рэпера по чем свет стоит. Особо активные призывают "запретить его песни и выслать прочь из России".