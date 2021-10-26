Таня Меженцева представит Россию на "Детском Евровидении - 2021". Фото: инстаграм tanya.mezhentseva

Девочка Таня Меженцева из Москвы с песней Mon ami стала победительницей российского национального отбора международного конкурса "Детское Евровидение". Такое решение было принято по итогам голосования жюри и зрителей, голосовавших онлайн.

- Победителем национального отборочного конкурса "Детское Евровидение - 2021" становится Таня Меженцева, - объявили ведущие 26 октября.

В 2019 году Таня Меженцева уже представляла нашу страну на "Детском Евровидении". Тогда она, будучи 9-летней девочкой, пела в дуэте с 13-летним Денберелом Ооржаком, ребята заняли на международном песенном конкурсе 13-е место.

Желающих выступить за Россию в этом году набралось более 500 детей, однако в финал нацотбора прошли только 12 участников. В состав жюри вошли певица Юлия Савичева, начальник Отдела международных проектов Дирекции международных отношений ВГТРК, председатель организационного комитета детского "Евровидения" Екатерина Орлова, телеведущая Екатерина Манешина, юный певец, стипендиат фонда В. Спивакова Валерий Кузаков, а возглавила жюри участница конкурса "Евровидение-2021" Манижа.