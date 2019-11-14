2019-11-14T15:18:37+03:00
Телевизор

«Мир пора спасать, но Грета Тунберг протестует странно»: участники детского «Евровидения» от России выпустили клип

9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак едут на финал конкурса в Польшу [видео]
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представят Россию на детском Евровидении.Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представят Россию на детском Евровидении.
Изменить размер текста:

Участники детского «Евровидения-2019» от России Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представили конкурсную песню A Time For Us («Время для нас») и клип на нее. В клипе юные герои борются за выживание после некой глобальной катастрофы. Несмотря на мрачную завязку, композиция имеет оптимистический характер. «Мой дом — это мир, и в нем так много прекрасного», - в частности, поет Татьяна. «Наша песня — про дружбу и экологию. Это призыв ко всем детям Земли помочь взрослым спасти наш мир», - говорят дети.

В этом году детское «Евровидение» пройдет в польском городе Гливицы 24 ноября. 9-летняя москвичка Татьяна и 13-летний Денберел из тувинского города Ак-Довурак познакомились на конкурсе «Детская Новая волна» в Крыму. Мальчик участвовал в проекте НТВ для детей, оставшихся без попечения родителей «Ты супер!», его воспитывает бабушка. Сейчас ребята учатся в Академии Игоря Крутого.

Татьяна считает, что дети своим примером могут убедить взрослых бережно относиться к природе: «не засорять землю, беречь природу, собирать пластиковые бутылки и отдавать на переработку». О шведской школьнице, экоактивистке Грете Тунберг они слышали, но в целом ее методов не одобряют.

«Я не понимаю, зачем пропускать школу в знак протеста. То, как она протестует, это немножко странно. Зачем пропускать школу? Разве это что-то меняет вокруг? Разве мир становится от этого лучше?» - недоумевает Татьяна. «Я считаю, что люди должны учиться, а протестовать другими методами», - согласен с подругой Денберел.

Татьяна участвовала в написании текста конкурсной песни. Своими музыкальными ориентирами она считает Аллу Пугачеву, Земфиру и Билли Айлиш. Вкусы ее партнера определяют Бруно Марс, Билли Айлиш и XXXtentacion.

В случае достижения безграничной власти, которая позволила бы им навести порядок на Земле по собственному разумению, каждый из ребят поступил бы по-своему.

«Я бы отказалась от этой должности, потому что это слишком большая ответственность», - призналась Татьяна. Денберел же, напротив, полон решимости: «Я бы помогал бездомным, купил бы им дома, одевал. Я считаю, что самый главный человек на планете должен уважать свою планету, себя и людей вокруг, а не убивать друг друга».

Татьяна и Денберел завоевали право представлять Россию в результате национального отбора. В отличие от взрослого конкурса, на детском «Евровидении» зрители имеют право голосовать за участника от своей страны. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу. Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22.00 мск и продлится до 17.59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут. В России конкурс 24 ноября будут транслировать НТВ детский федеральный канал «Карусель», начало в 18.00 мск.

Участники детского «Евровидения» от России выпустили клип.11-летняя Татьяна Меженцева и 14-летний Денберел Ооржак едут на финал конкурса в Польшу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Актер Алексей Лукин: Первые деньги заработал на «Дошираке»
Ему всего 20, а он уже - звезда комедийного сериала на канале СТС «Ивановы-Ивановы». 11 ноября стартовало продолжение комедии о перепутанных в роддоме детях. Исполнитель главной роли рассказал «СВ» о том, комфортно ли ему в роли «богатенького» сына, почем
Марат Башаров: «Больше всего люблю ничего не делать, сидя у воды с удочкой на берегу»
В Москве продолжаются съемки второго сезона мистического детектива «Гадалка» для Первого канала. Марат Башаров, один из участников проекта, дал эксклюзивное интервью порталу Teleprogramma.pro
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты