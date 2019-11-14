«Мир пора спасать, но Грета Тунберг протестует странно»: участники детского «Евровидения» от России выпустили клип

Участники детского «Евровидения-2019» от России Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представили конкурсную песню A Time For Us («Время для нас») и клип на нее. В клипе юные герои борются за выживание после некой глобальной катастрофы. Несмотря на мрачную завязку, композиция имеет оптимистический характер. «Мой дом — это мир, и в нем так много прекрасного», - в частности, поет Татьяна. «Наша песня — про дружбу и экологию. Это призыв ко всем детям Земли помочь взрослым спасти наш мир», - говорят дети.

В этом году детское «Евровидение» пройдет в польском городе Гливицы 24 ноября. 9-летняя москвичка Татьяна и 13-летний Денберел из тувинского города Ак-Довурак познакомились на конкурсе «Детская Новая волна» в Крыму. Мальчик участвовал в проекте НТВ для детей, оставшихся без попечения родителей «Ты супер!», его воспитывает бабушка. Сейчас ребята учатся в Академии Игоря Крутого.

Татьяна считает, что дети своим примером могут убедить взрослых бережно относиться к природе: «не засорять землю, беречь природу, собирать пластиковые бутылки и отдавать на переработку». О шведской школьнице, экоактивистке Грете Тунберг они слышали, но в целом ее методов не одобряют.

«Я не понимаю, зачем пропускать школу в знак протеста. То, как она протестует, это немножко странно. Зачем пропускать школу? Разве это что-то меняет вокруг? Разве мир становится от этого лучше?» - недоумевает Татьяна. «Я считаю, что люди должны учиться, а протестовать другими методами», - согласен с подругой Денберел.

Татьяна участвовала в написании текста конкурсной песни. Своими музыкальными ориентирами она считает Аллу Пугачеву, Земфиру и Билли Айлиш. Вкусы ее партнера определяют Бруно Марс, Билли Айлиш и XXXtentacion.

В случае достижения безграничной власти, которая позволила бы им навести порядок на Земле по собственному разумению, каждый из ребят поступил бы по-своему.

«Я бы отказалась от этой должности, потому что это слишком большая ответственность», - призналась Татьяна. Денберел же, напротив, полон решимости: «Я бы помогал бездомным, купил бы им дома, одевал. Я считаю, что самый главный человек на планете должен уважать свою планету, себя и людей вокруг, а не убивать друг друга».

Татьяна и Денберел завоевали право представлять Россию в результате национального отбора. В отличие от взрослого конкурса, на детском «Евровидении» зрители имеют право голосовать за участника от своей страны. Сделать это можно будет на официальном сайте шоу. Первый этап онлайн голосования будет открыт 22 ноября с 22.00 мск и продлится до 17.59 24 ноября. Второй этап голосования откроется после исполнения последней песни и продлится 15 минут. В России конкурс 24 ноября будут транслировать НТВ детский федеральный канал «Карусель», начало в 18.00 мск.