Правительство РФ выделило 475 миллионов рублей на закупку кислородных установок для борьбы с COVID-19 Фото: REUTERS

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 475 миллионов рублей на субсидии для приобретения кислородных установок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Выделить в 2021 году Минпромторгу на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых бюджетные ассигнования в размере 475 млн рублей, - сказано в документе.

Там же отмечается, что средства выделены на борьбу с коронавирусом из резервного фонда правительства страны.