Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2021 2:07

Правительство РФ выделило 475 миллионов рублей на закупку кислородных установок для борьбы с COVID-19

Контролировать целевое использование средств будет Минпромторг
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство РФ выделило 475 миллионов рублей на закупку кислородных установок для борьбы с COVID-19

Правительство РФ выделило 475 миллионов рублей на закупку кислородных установок для борьбы с COVID-19

Фото: REUTERS

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 475 миллионов рублей на субсидии для приобретения кислородных установок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

- Выделить в 2021 году Минпромторгу на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых бюджетные ассигнования в размере 475 млн рублей, - сказано в документе.

Там же отмечается, что средства выделены на борьбу с коронавирусом из резервного фонда правительства страны.