Во всех регионах России введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что постановления об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан подписаны во всех регионах России.

«Главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах России», – сказала глава ведомства на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021. Как отметил глава государства, в стране складывается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, темпы заболевания растут.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал низкий уровень вакцинации в России с сознательностью граждан.

Ранее российский лидер заявлял, что не поддерживает обязательную вакцинацию. По его словам, были предложения перевести вакцинацию от коронавируса в раздел нацплана, однако депутаты не поддержали эту инициативу, поэтому в этот раздел вакцинация от COVID-19 не попала и не является обязательной.