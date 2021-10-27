Аналитик Маслов рассказал россиянам, что будет с рублем до Нового года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов рассказал россиянам о том, что будет происходить с рублем до наступления Нового года.

По словам специалиста, цены на энергоресурсы уже сейчас оказывают значительную поддержку рублю, однако в теории риски обвала национальной валюты сохраняются.

- Судя по последним новостям, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля уже понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, а некоторые упали и на 30%. Это негативно отразилось на нефти, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля, - рассказал аналитик "Прайм".