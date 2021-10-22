Центробанк резко повысил ключевую ставку до 7,5%: Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами

Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла 7,5% годовых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центробанк в шестой раз подряд повысил ключевую ставку. Она достигла 7,5% годовых. Причем ЦБ сильно ускорил темпы повышения. К примеру, в прошлый раз ставка выросла лишь на четверть процентного пункта. С чем связан такой резкий рост? И как это отразится на наших кошельках?

ПРОГНОЗ НА УРОЖАЙ НЕ СБЫЛСЯ

Прыть Центробанка понятна. Он никак не может остановить разгон инфляции. По последним данным Росстата, цены за последний год выросли почти на 8%. И несмотря на все прогнозы чиновников, спада так и нет. Если некоторые сильно подорожавшие товары стали дешеветь, то теперь резко растут в цене другие. Например, мясо, овощи и даже овсянка.

- Инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи - это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на них, даже при небольшом их весе в потребительской корзине, может разогнать инфляционные ожидания. В прошлом году мы это видели на примере сахара и подсолнечного масла. В сегодняшней ситуации уже повышенных ожиданий это влияние может быть еще сильнее, - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ситуация опасна именно с психологической точки зрения. Когда люди видят, что цены резко растут, они быстрее принимают решения о покупках. Это разгоняет спрос и приводит к дополнительному дисбалансу между спросом и предложением. В итоге цены растут еще сильнее.

СПРОСА - МНОГО, ПРЕДЛОЖЕНИЯ - МАЛО

Так случилось, что на инфляцию влияет сразу много факторов. К примеру, из-за того же повышенного спроса по всему миру резко выросли цены на грузоперевозки. Стоимость аренды морских контейнеров, в которых в основном перевозятся товары, увеличилась в разы. Но есть еще с десяток других факторов. И все они ведут к одному — дальнейшему росту цен.

«Ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой», - говорится в официальном сообщении ЦБ.

Имеется в виду, что люди стали получать больше, но зачастую не могут потратить эти деньги на услуги и развлечения, поэтому больше денег идет на покупку вещей. Это тоже увеличивает спрос.

- Для преодоления этих ограничений и расширения предложения может потребоваться длительное время. И пока этого не произойдет, повышенный спрос не превратится в рост потребления. Он лишь выльется в повышение цен для тех потребителей, кто будет готов — или просто вынужден — платить по этим возросшим ценам. Или в недоступность подорожавших товаров — для остальных. Именно такую ситуацию мы наблюдаем сейчас. История с автомобилями, пожалуй, самый яркий пример, - пояснила Набиуллина.

По ее словам, такой избыточный спрос позволяет производителям с легкостью перекладывать дополнительные издержки на потребителей.

НОВЫЙ ЛОКДАУН И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

При этом в ЦБ прокомментировали и ближайший локдаун. Там считают, что новые ограничения для предприятий плохо отразятся на инфляции.

- Влияние антикоронавирусных ограничений мы видим скорее как проинфляционное. Но все будет зависеть от того, на какие сроки регионы будут их устанавливать. Да и ограничения коснутся далеко не всех отраслей, - заявила Набиуллина.

По сути, ограничения приведут к тому, что еще сильнее снизится предложение. А спрос останется на прежнем уровне. И это снова увеличит дисбаланс. При этом пандемия отразится и на рынке труда, ситуация на котором тоже влияет на цены.

- Безработица приблизилась к историческим минимумам, а число вакансий - к историческому максимуму. Для заполнения новых рабочих мест требуется либо приток трудовых мигрантов, либо перераспределение действующей рабочей силы между регионами, отраслями и предприятиями. Этот процесс объективно более медленный, чем возвращение к работе свободных рабочих рук в период восстановительного роста. Рост конкуренции между работодателями за специалистов создает предпосылки для роста зарплат, - говорит Набиуллина.

С одной стороны, это плюс. Можно торговаться с работодателем и требовать повышения к зарплате. С другой, не все себе это могут позволить. Да и полученная прибавка может и не перекрыть растущие траты. Понимая всю сложность ситуации, в ЦБ решили действовать жесткими методами. Более высокая ключевая ставка будет стимулировать население больше сберегать, а не тратить. И это со временем должно выровнять баланс спроса и предложения. А значит, и остановить рост цен. Цель Центробанка осталась прежней — идеальной они видят инфляцию на уровне 4% в год. В ЦБ верят, что в следующем году она опустится до этих величин.

ЧТО БУДЕТ С КРЕДИТАМИ И ДЕПОЗИТАМИ

Банки уже стали повышать ставки по вкладам. Можно найти предложения под 7 — 8% годовых. Это стимулирует людей больше средств сберегать, а не тратить. Правда, это процесс не быстрый, констатируют в ЦБ.

- В сентябре — октябре продолжился рост ставок по депозитам, хотя и медленнее, чем в предыдущие месяцы. Условия привлечения средств на вклады все еще не настолько привлекательны, чтобы стимулировать население к активному использованию этой формы сбережений, - заявила Набиуллина.

Так случилось, что на инфляцию влияет сразу много факторов. К примеру, из-за того же повышенного спроса по всему миру резко выросли цены на грузоперевозки. Фото: Shutterstock

В будущем будет расти и ключевая ставка, и доходность депозитов. И хотя до двузначных цифр мы можем и не дойти, но будем к ним стремиться. При этом, кредитная активность россиян пока не замедляется. К примеру, ипотечный портфель растет теми же темпами, что и в прошлом году, и вдвое опережает темпы 2019 года. И это несмотря на изменения по льготной ипотеке.

Тем не менее, как считают эксперты, объемы кредитования в ближайшее время все же начнут снижаться. Банкам придется повышать ставки. И это отразится на спросе.

КАК ИЗМЕНИТСЯ КУРС РУБЛЯ

Рубль продолжает дорожать. Чем выше ключевая ставка, тем устойчивее курс национальной валюты. Это один из факторов, усиливающих рубль. Объясняется это довольно просто. На курс рубля влияет ситуация на фондовом рынке. Чем выше ключевая ставка, тем выше доходность вложений в российские ценные бумаги. К примеру, их сейчас активно покупают иностранные инвесторы.

По долларовым гособлигациям сейчас нулевая доходность, а по нашим долговым бумагам — 7 — 8%. При этом курс рубля растет. Значит, вложения в рубль в реальном выражении дают больше 10 — 15% годовых. А если держать деньги в долларах, то их просто-напросто съест инфляция. Ведь в долларах она тоже сейчас есть и составляет около 5% в год.

- Курс у нас плавающий. На него влияет множество факторов. Безусловно, значимое влияние оказывает хорошая конъюнктура сырьевых рынков. Плюс повышение ставки — оно повышает привлекательность рублевых активов, - пояснила Набиуллина.

При этом, по ее словам, укрепление рубля отразится и на инфляции. Ведь чем дешевле в рублевом эквиваленте импортные товары, тем меньше они стоят в рознице.

- Изменения валютного курса в цены переносятся постепенно — в течение нескольких месяцев. К примеру, укрепление курса на 10% отражается в инфляции на 0,5 процентного пункта в течение года, - привела расчеты глава Центробанка.

При этом на реальные цены может повлиять другой фактор. За рубежом тоже растет инфляция, а значит и отпускные цены местных производителей. Например, металл подорожал и это отразилось на стоимости автомобилей в долларах.

КСТАТИ

Стрела Набиуллиной

И к вопросу о брошках. Куда ж без них?! На этот раз Набиуллина надела лацкан пиджака лук со стрелами. Видимо, леопарды, которые были раньше, с ростом цен не справились - не допрыгнули. Придется применять более продвинутое оружие. Правда, до тяжелой артиллерии в ЦБ пока не добрались. Но на это есть последнее заседание по денежно-кредитной политике в этом году. Оно состоится 17 декабря.