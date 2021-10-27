Путин предложил разработать процедуру взаимного признания сертификатов о вакцинации между странами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выступил за создание механизма признания вакцинации от коронавирусной инфекции между странами.

«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», - заявил российский лидер, выступая на Восточноазиатском саммите в среду, 27 октября.

Путин также отметил, что Россия стремится вносить «реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств»

Как ранее писал сайт kp.ru, 2 октября в Женеве Россия и США обсудили вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. По словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, американские представители «услышали аргументы» российской стороны. Через несколько дней вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации стоял на повестке рабочей встречи представителей Минздрава России и Евросоюза.