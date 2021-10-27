Школьник из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра

14-летний мальчик из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра в Сочи. Фото: кадр из видео в Instagram Арулата Мухаметкали.

Юный мастер маникюра из Казахстана Арулат Мухаметкали победил на международном конкурсе маникюра, который прошел в Сочи. Об этом Арулат рассказал на своей странице в Instagram.

Арулату Мухаметкали 14 лет, и это не первая его награда на конкурсах нейл-дизайна. В Сочи он победил в номинации «Наращивание и дизайн». На конкурсную работу у юного мастера ушло семь часов, пишет Тengrinews. Казахстанский школьник был самым юным из участников арт-олимпиады, на которую приехали взрослые мастера маникюра из 21 страны.

Арулат начал заниматься маникюром два года назад, как уже рассказывалось на kp.ru. Мальчик закончил курсы и начал работать, чтобы помочь семье собрать деньги на лечение его младшего брата, который в два года выпал из окна и получил серьезную травму.

Сейчас мальчик не только совершенствует свое мастерство, но и помогает другим начинающим нейл-дизайнерам и занимается благотворительностью.

«Иногда по пятницам закупаю хлеб в магазине и оставляю там, чтобы люди могли брать его бесплатно», - рассказал он Тengrinews.