13-летний мальчик из Казахстана работает мастером по маникюру, чтобы помочь больному брату

Впервые о 13-летнем Арулат Мухаметкали, юном мастере маникюра из Экибастуза, СМИ написали в начале этого года. Школьник растет в Казахстане, помимо него в семье еще трое детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впервые о 13-летнем Арулат Мухаметкали, юном мастере маникюра из Экибастуза, СМИ написали в начале этого года. Школьник растет в Казахстане, помимо него в семье еще трое детей.

Младший брат Арулата Бекарыс в двухлетнем возрасте выпал из окна третьего этажа.

Из-за полученной черепно-мозговой травмы его парализовало. Для поддержания здоровья ребенку необходимо регулярное лечение в Кыргызтане, и каждая подобная поездка дорого обходится многодетной семье. Арулат Мухаметкали хотел помочь, поэтому занялся маникюром.

Помимо работы с клиентами, школьник регулярно принимает участие в крупных соревнованиях и чемпионатах. Так, в июле этого года Арулат стал победителем московского конкурса по инкрустации среди мастеров маникюра. Затем, в августе выиграл международный чемпионат среди нейл-мастеров в Португалии. Он стал самым молодым участником online-соревнования. Свои успехи в конкурсах житель Экибастуза оценивает, как отличный стартап для начала успешной карьеры.

На данный момент юный мастер принимает в день не больше 1 клиентки, мама мальчика следит за тем, чтобы сын жил полноценной жизнью. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Для меня эта победа как начало успеха в моей будущей профессии. Рад, что у меня все получилось", - высказался Арулат.

На данный момент юный мастер принимает в день не больше 1 клиентки, мама мальчика следит за тем, чтобы сын жил полноценной жизнью. При этом школьник рассчитывает, что в будущем станет востребованным мастером и сможет больше помогать семье.