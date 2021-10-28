В национальном родкоме предложили ввести в России бесплатный проезд в транспорте для многодетных семей Фото: Евгения ГУСЕВА

В России предложили сделать бесплатным проезд на городском транспорте для многодетных семей. С инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову, чтобы предоставить многодетным родителям проездные, которые позволят им пользоваться любым видом транспорта по всей стране без ограничений.

Общественница подчеркивает, что с 1 января 2022 года в Москве начнут действовать новые меры поддержки многодетных семей. В Мосгордуме поддержали предложение предоставить ленам многодетных семей льготы на бесплатный проезд.

Пользоваться ими смогут оба родителя и дети до 18 лет, причем независимо от факта обучения их в образовательном учреждении. Многие льготы в стране привязаны к очному обучению детей.

Волынец предложила распространить на все регионы меру поддержки в виде бесплатного проезда. В связи с этим нужно принять соответствующий ФЗ, где будет закреплено право на бесплатный проезд многодетных на всех видах городского транспорта (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий), а также в автобусах и электричках пригородных и внутрирайонных линий.

- Льгота должна предоставляться обоим родителям в многодетной семье. А также их детям до 18 лет либо до того момента, пока они посещают образовательные организации, - цитирует RT текст обращения.

Ранее Ирина Волынец напомнила, на какие льготы могут рассчитывать в России многодетные семьи. Россияне, которые растят трех и более детей, имеют право на льготу по налогу на имущество. Она предоставляется в виде налогового вычета, сообщает телеканал "360".

Помимо налоговых льгот, многодетные семьи имеют право на компенсацию по ипотечным кредитам. В 2021 году правительство направило на эти цели до 69 млрд рублей. Если самый младший ребенок родился после 1 января 2019 года, то семья может рассчитывать на 450 тыс. рублей, сообщает газета "Известия".