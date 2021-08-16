В Госдуме предложили возвращаться многодетным родителям деньги, потраченные на учебу Фото: Евгения ГУСЕВА

Многодетным родителям в России предложили возвращаться деньги, потраченные на оплату учебы в высших и средних учебных заведениях. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, он обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

В своем обращении парламентарий отмечает, что подобная мера станет дополнительным стимулом для родителей и сможет повысить рождаемость в стране.

Оплачивать учебу предлагается тем, кто стал многодетным родителем до 35 лет. Причем рассчитывать на выплаты могут все, независимо от места учебы.

По мнению Василия Власова, реализация данной инициативы станет стимулом для молодых семей рожать детей, так как позволит вернуть в бюджет внушительные суммы.

- В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, - цитирует RT текст обращения депутата.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект о компенсациях части ипотечных кредитов многодетным семьям. Предполагается, что семьи, где родился третий и последующий ребенок смогут получить до 450 тысяч рублей, сообщает ФАН.