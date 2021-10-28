Американский генерал заявил о необходимости расширять военный диалог с Россией

В США заявили о необходимости расширять военный диалог с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости расширять военный диалог с Россией. По его словам, Вашингтон стремится к этому.

- Когда ведутся переговоры, а мы с Россией сейчас ведем переговоры, я чувствую себя намного счастливее. А мы ведем переговоры. И считаю, что нам это надо расширять, — цитирует слова генерала ТАСС.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские бомбардировщики B-1B Lancer, с помощью которых США обещают потопить Черноморский флот, устарели даже по их собственным меркам и напомнил о неудачной попытке США запуска крылатых ракет с территории Иордании по пригородам Дамаска. Тогда они были сбиты российскими ПВО. Леонков добавил, что такая авиация используется только после того, как стороны начинают ядерное противостояние.