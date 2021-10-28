Аналитики назвали города, самые устойчивые к глобальным потрясениям

Нью-Йорк стал одним из лучших городов, устойчивых к глобальным потрясениям. Фото: ГУСЕВА Евгения.

Рейтинг городов, которые наиболее стойко переносят глобальные потрясения, составила Консалтинговая компания Kearney. Города оценивали по таким параметрам, как деловая активность, человеческий капитал, обмен информацией, культурный опыт и политическая активность. Эксперты изучили, как сказались на городах пандемия и изоляция, проанализировали, как они смогли восстановиться после пандемических потрясений и адаптироваться к жизни с коронавирусом.

Самыми стойкими в рейтинге глобальных городов называны Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес. Москва заняла 18-е место.

Помимо лидеров списка, также на хороших позициях оказались Пекин, Гонконг, Чикаго, Сингапур, Шанхай. Затем расположились Сан-Франциско, Мельбурн, Берлин, Вашингтон и Сидней. Брюссель и Сеул заняли 16-ую и 17-ую позиции соответственно. Москва заняла 18 место в рейтинге, а замкнули ТОП-30 Барселона, Монреаль и Цюрих.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности опубликовала отчет за 2021 год. Россия в рейтинге стран по уровню оргпреступности заняла 32 место. Эксперты инициативы сделали вывод, что уровень преступности в России высок, а способность властей ей противостоять низкая.