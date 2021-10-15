Россия заняла 32 место по уровню организованной преступности среди 193 стран

Составлен мировой рейтинг стран по уровню организованной преступности, у России 32 место. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности опубликовала отчет за 2021 год. Россия в рейтинге стран по уровню оргпреступности заняла 32 место. Эксперты инициативы сделали вывод, что уровень преступности в России высок, а способность властей ей противостоять низкая.

В отчете всесторонне исследуется ситуация в 193 странах – членах ООН. Учитываются такие критерии, как масштабность криминальных групп и их влияние на разные сферы жизни страны, структура и влиятельность преступных групп по разным типам (мафия, криминальные сети, криминалитет, связанный с государственными органами, иностранный криминал). Исследуется также, насколько страна способна противостоять организованной преступности.

С учетом всех показателей Россия по десятибалльной шкале, где лучшим баллом считается единица, получила общий индекс 6,24. Среди стран бывшего Союза он оказался самым высоким.

Топ-10 стран с самым худшим положением по уровню организованной преступности выглядит так: на первом месте Демократическая республика Конго с индексом 7,75, далее идут Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, Ирак, ЦАР, Гондурас.

Ближайшие соседи России по таблице – Вьетнам и Эквадор (здесь ситуация с преступностью немного хуже), а также Сербия и Украина (в этих странах оргпреступность немного слабее).

Самыми безопасными странами исследователи признали Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.

Ранее на kp.by сообщалось, что 60 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Также «Комсомолка» рассказывала, как составляли рейтинг самых пьющих российских городов. Результаты неутешительны для Саратова, Перми и Ханты-Мансийска – эти три города названы самыми непросыхающими.