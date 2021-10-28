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Политика28 октября 2021 18:10

МИД России осудил открытие памятника воевавшим за нацистов румынам в Кишиневе

РФ призвала Молдавию не идти на поводу у тех, кто пытается фальсифицировать историю
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает открытие памятника румынам, воевавшим на стороне нацистов, в Кишиневе.

- Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдавии, народ которой свято хранит память о подвиге советских воинов, в первую очередь, своих воинов, — сказала Захарова на брифинге.

Россия призвала Молдавию не идти на поводу у тех, кто пытается фальсифицировать историю.

Ранее во Львове начали демонтаж пятиконечной звезды на военном мемориале «Марсово поле». Демонтаж проводится по решению исполкома Львовского городского совета в рамках кампании по декоммунизации. Местные власти приняли это решение 8 октября. Металлический орден с надписью «Отечественная война», который установили в 70-х годах прошлого века, предполагается передать в экспозицию музея «Территория Террора».