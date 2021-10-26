Во Львове ради декоммунизации демонтируют пятиконечную звезду на военном мемориале

Во Львове начали демонтировать пятиконечную звезду на монументе "Марсово поле" в рамках декоммунизации. Фото: кадр из видео.

Во Львове начали демонтаж пятиконечной звезды на военном мемориале «Марсово поле». Демонтаж проводится по решению исполкома Львовского городского совета в рамках кампании по декоммунизации, сообщает Укринформ. Местные власти приняли это решение 8 октября.

«Инициатива по демонтажу этой советской звезды была перманентной еще с начала независимости Украины», - рассказал представитель движения «Общество будущего» Антон Петровский. Металлический орден с надписью "Отечественная война", который установили в 70-х годах прошлого века, предполагается передать в экспозицию музея «Территория Террора».

Кампания по декоммунизации на Украине принимает разные формы. Так, в Украинский институт национальной памяти обращалась группа активистов с требованием переименовать «Радянську» («Советскую») колбасу, которую производит Харьковский мясокомбинат. Памятник Чапаеву в городе Волновахе переименовали в памятник «Казак». А известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предложил обложить специальным налогом людей, которые продолжают готовить «советские» блюда, например, салат «Оливье».