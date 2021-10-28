Следком проверит факт гибели пациента, выпавшего из окна областной больницы в Ростове

Несчастный случай произошел в минувший понедельник Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области начало проверку гибели мужчины, который выпал из окна ковидного госпиталя на базе РОКБ. Об этом сообщает сайт Rostovgazeta.

Напомним, 72-летний пациент выпал из окна лечебного учреждения вечером в понедельник, 25 октября. Позже удалось выяснить, что состояние больного коронавирусной инфекцией было критическим. Главный врач РОКБ Вячеслав Коробка сообщил, что беспокоил возраст мужчины и все сопутствующие ему сложности в лечении.

- Пациент находился на кислородной поддержке, но общался с персоналом, пользовался телефоном. Тем вечером ему помогли поужинать, завершили положенные лечебные процедуры, и он попросил выключить свет и закрыть дверь, - рассказал руководитель медучреждения.

Главврач добавил, что пациент находился один в палате, поэтому утверждать с точностью, что могло спровоцировать происшествие невозможно.

- Но мы у себя в инфекционном стационаре неоднократно сталкивались с неврологическими нарушениями работы мозга, с расстройством сознания у ковидных больных. Правда, до трагических финалов, как это уже случалось ранее у наших коллег в других госпиталях, пока не доходило. Я глубоко сочувствую родным и близким пациента, - добавил Вячеслав Коробка.