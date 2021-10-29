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Здоровье29 октября 2021 12:14

В России 29 октября 2021 от коронавируса умерли 1 163 человек

В России зафиксирован рекорд по умершим от коронавируса
Абдулла ШАКИРОВ
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В России 29 октября 2021 от коронавируса умерли 1 163 человек

В России 29 октября 2021 от коронавируса умерли 1 163 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России зафиксировали 1 163 летальных исхода в результате коронавируса – это новый максимум по количеству смертей COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией

Таким образом, по состоянию на пятницу, 29 октября, жертвами коронавируса в России стали 236 220 человек. Напомним, предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда за сутки в стране выявили 1 159 смертей от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко объяснил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация может остановить пандемию.