В России 29 октября 2021 от коронавируса умерли 1 163 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России зафиксировали 1 163 летальных исхода в результате коронавируса – это новый максимум по количеству смертей COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией

Таким образом, по состоянию на пятницу, 29 октября, жертвами коронавируса в России стали 236 220 человек. Напомним, предыдущий максимум был зафиксирован накануне, когда за сутки в стране выявили 1 159 смертей от COVID-19.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко объяснил, что высокие значения по уровню смертности от коронавирусной инфекции связаны с мутацией вируса и низкими показателями по вакцинации граждан в стране.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация может остановить пандемию.