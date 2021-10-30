В России придумали способ борьбы с фальшивыми QR-кодами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России разработали QR-код, который невозможно размножить на обыкновенном принтере. Технологию придумали специалисты новосибирской компании Pro Control, рассказали в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка представляет собой обычный QR-код, внутри которого находится голографическая матрица. Для того, чтобы распечатать его, необходим специальный принтер. Как считают разработчики, новая технология позволит сократить случаи подделки QR-кодов для посещения общественных мест в период пандемии коронавируса, передает RT.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решения о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте могут приниматься на уровне глав регионов. Система пропусков, основанных на QR-кодах о вакцинации либо перенесенном заболевании, уже действует в нескольких регионах. Другие рассматривают возможность их введения в будущем.