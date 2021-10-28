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Здоровье28 октября 2021 13:27

Песков ответил на вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте

Представитель Кремля уточнил, что это входит в особые полномочия регионов
Роман КИЛЬМЯШКИН
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QR-коды о вакцинации уже используются в нескольких регионах

QR-коды о вакцинации уже используются в нескольких регионах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Решения о введении QR-кодов в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в общественном транспорте могут приниматься на уровне губернаторов регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это прерогатива глав регионов, которые реализуют свои особые полномочия", - пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности введения подобных мер по всей России.

Как ранее писал сайт kp.ru, система пропусков, основанных на QR-кодах о вакцинации либо перенесенном заболевании, уже действует в нескольких регионах. Другие рассматривают возможность их введения в будущем.

Так, в Саратовской области с 25 октября QR-код необходим для похода в культурные заведения: театры, кинотеатры, музеи, выставки, на концерты. Аналогичные меры ввели и в Свердловской области.

В Тамбовской области с 1 ноября посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах и санаториях можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо соответствующего QR-кода.