Россияне перешли на "жуткую" музыку накануне празднования Хэллоуина

Среди "жутких" жанров самыми популярными для россиян остаются хорроркор, дарк-трэп и дарк-джаз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне стали чаще слушать мрачную музыку в канун праздника Хэллоуин, который будет отмечаться в воскресенье, 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-сервиса потокового аудио Spotify, изучив интересы пользователей.

Как сообщают в Spotify, накануне Дня всех святых выросла популярность музыкальных подборок с "говорящими" названиями. Например, всего за месяц "Monster Mash" стала прослушиваться чаще на 354%, а "This is Halloween" — на 289%.

Также в числе фаворитов "устрашающей" музыки "Stranger Things" в исполнении Kyle Dixon и Michael Stein; "bad guy" от Billie Eilish; "Black Magic" группы Little Mix; "Season of the Witch" от Lana Del Rey; "Sweet but Psycho" от Ava Max и "Get Ghost" от A$AP Ferg, Mark Ronson и Passion Pit. Среди "жутких" жанров самыми популярными для россиян остаются хорроркор, дарк-трэп и дарк-джаз.

Свои собственные хэллоуинские плейлисты для пользователей сервиса Spotify создали актриса и певица Ян Гэ, блогер Катя Клэп, звезда Instagram и TikTok Стас Круглицкий, актер шоу "Импровизация" Антон Шастун.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики компании Wildberries рассказали, что за последние две недели спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию взлетел в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.