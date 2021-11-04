Вильфанд предупредил об аномально теплой погоде в Сибири и Дальнем Востоке

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аномально теплая погода на следующей неделе установится в нескольких регионах Сибири и Дальнего востока, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сильнее всего потеплеет в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии.

"Очень теплая погода, просто огромнейшие аномалии до 14-17 градусов ожидают Красноярский край, запад Якутии и Магаданскую область в начале следующей недели", - констатировал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что на западе Красноярского края может потеплеть до 4-6 градусов выше нуля, а в Якутске – до минус 16-20 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роман Вильфанд спрогнозировал, что вплоть по 7 ноября 2021 года ожидается потепление почти на всей территории России. Средняя температура будет выше нормы на 4-12 градусов.