Роман Вильфанд пообещал мощный всплеск тепла в России 6 ноября 2021 года

Потепление затронет 90% территории России Фото: Иван МАКЕЕВ

На неделе с 1 по 7 октября 2021 года ожидается потепление почти на всей территории России. Средняя температура будет выше нормы на 4-12 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление на более чем 10 градусов ожидается в Москве, а также во Владимирской и Рязанской областях. В Европейской части России, на территории всего Поволжья и Урала, а также в Западной Сибири температура будет выше на 8 градусов. На северной половине Красноярского края и в Якутии - на 12.

Как отметил Вильфанд, превышение средних температур на 4-12 градусов ожидается в течение недели почти во всей России - на 90% территории страны, пишет РИА Новости. По словам синоптика, такое случается крайне редко.

Как ранее писал сайт kp.ru, в нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, в том числе снег и гололед.