Суд признал законными штрафы против Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать данные

Суд отклонил апелляционные жалобы, оставив решения без изменения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таганский районный суд Москвы признал законным назначение штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян. Роскомнадзор обязал иностранные сервисы сделать это до 1 июля 2021 года, однако не все выполнили требование.

В Таганском суде 10 октября рассматривалась апелляционная жалоба соцсетей на решение о выплате штрафов. Суд признал законным решение мирового судебного участка Таганского района. Twitter тогда был присужден административный штраф в размере 17 млн рублей, мессенджер WhatsАpp обязан выплатить 4 млн рублей, а компания Facebook - 15 млн рублей, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, американская компания Google, владеющая одноименным популярным поисковиком, заплатила штраф в размере три миллиона рублей, который был назначен корпорации решением суда в августе 2021 года за нарушение российского закона в части требования о локализации персональных данных пользователей из России на территории страны.