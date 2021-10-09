Google заплатил штраф 3 млн рублей за нарушение требования о локализации персональных данных на территории России

Google заплатил штраф в размере три миллиона рублей Фото: REUTERS

Американская компания Google, владеющая одноименным популярным поисковиком, заплатила штраф в размере три миллиона рублей, который был назначен корпорации решением суда в августе 2021 года за нарушение российского закона в части требования о локализации персональных данных пользователей из России на территории страны.

Об этом рассказали «Российской газете» в Роскомнадзоре. Представитель ведомства также сообщил, что соцсети Facebook и Twitter в 2020 году тоже привлекались к ответственности за отказ от локализации баз данных и были оштрафованы судом на четыре миллиона рублей каждая. Компания Facebook оплатила штраф, Twitter – нет.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что только в августе Google дважды оштрафовали за отказ удалить запрещенный в нашей стране контент: 19 августа компания была оштрафована по трем протоколам на шесть миллионов рублей, 17 августа – на 14 миллионов.