Украина заявила о технической готовности нарастить транзит газа в 2,5 раза

"Газпром" забронировал максимальные объемы транзита через Украину, но страна считает, что готова к большему Фото: REUTERS

Украина технически готова увеличить транзит российского газа через территорию страны в 2,5 раза, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украина в настоящее время готова к транзиту до 250 млн кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает существующий транзит", - написал Макогон.

Отметим, что "Газпром" забронировал максимальные объемы транзита через Украину на 10-11 ноября по контракту от 2019 года. Они составили более 109 млн кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия намерено ограничила поставки газа в страны Евросоюза, чем спровоцировала рост цен на голубое топливо и энергетический кризис в Европе.

Напомним, российский лидер Владимир Путин допустил увеличение поставок газа в Европу. Президент уточнил, что если немецкий регулятор даст разрешение на запуск газопровода "Северный поток – 2", то Москва готова начать поставку 17,5 миллиарда кубов газа уже на следующий день.