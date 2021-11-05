Украина снова обвинила Россию в газовом кризисе в Европе Фото: REUTERS

Россия намерено ограничила поставки газа в страны Евросоюза, чем спровоцировала рост цен на голубое топливо и энергетический кризис в Европе, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока – 2», – сказал глава украинского МИД.

Дополнительные маршруты поставок газа не гарантируют их увеличения, о чем говорит дефицит топлива в Европе, добавил Кулеба.

Напомним, президент РФ Владимир Путин говорил, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер допустил увеличение поставок газа в Европу. Президент уточнил, что если немецкий регулятор даст разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2», то Москва готова начать поставку 17,5 миллиарда кубов газа уже на следующий день. Глава государства поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) России нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы.