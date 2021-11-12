ВКС до конца 2021 года получат истребители пятого поколения Су-57 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2021 года получат четыре серийных истребителя пятого поколения Су-57.

- В декабре в ВКС России с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода должны быть переданы четыре серийных истребителя Су-57, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он также отметил, что сейчас продолжаются испытания первого серийного Су-57, который был передан в войска в ноябре прошлого года. Эта машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что легкий тактический истребитель Checkmate и тяжелый Су-57Э – последние разработки российских авиастроителей. Они разработаны компанией "Сухой" ОАК "Ростех". Су-57Э представляет собой двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения. Современное бортовое оборудование делает самолет малозаметным для обнаружения.