Как выглядят российские истребители Checkmate и Су-57Э

Опубликовано фото истребителей Checkmate и Су-57Э. Фото: Life

Легкий тактический истребитель Checkmate и тяжелый Су-57Э – последние разработки российских авиастроителей. Чем оснащены самолеты и в чем их преимущество – удалось узнать Life.

Истребители Checkmate и тяжелый Су-57Э разработаны компанией "Сухой" ОАК "Ростех".

ЛТС Checkmate — это легкий тактический самолет пятого поколения. Истребитель имеет всего один двигатель. На борту самое современное оборудование, то позволяет делать самолет почти незаметным для радаров.

Фото: Life

Внутри имеются продуманные отсеки для самого современного вооружения. В целом же машина представляет собой оптимальное сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и ее летного часа.

Пока не имеет серийного производства. Официально машину представят на Dubai Airshow 2021.

Су-57Э представляет собой двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения.

Фото: Life

Это экспортная версия известного Су-57. Самолет оснащен двумя двигателями и имеет высокие летно-технические характеристики.

Современное бортовое оборудование делает самолет малозаметным для обнаружения.