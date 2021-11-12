Компания «АвтоВАЗ» полностью приостановила производство из-за отсутствия электронных компонентов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 12 ноября, «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

- «АвтоВАЗ» в связи с отсутствием электронных компонентов сегодня, 12 ноября, приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти, — гласит текст сообщения.

Также отмечается, что сборка LADA Granta на этой неделе велась только 9 ноября. LADA Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero — с 8 по 11 ноября включительно. Собирать LADA Niva не будут всю неделю.

В «АвтоВАЗе» официально подтвердили данную информацию.

В начале июня 2021 года «АвтоВАЗ» решил приостановить производство некоторых автомобилей в связи с нехваткой комплектующих. Производство было временно остановлено на линиях выпуска Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta и Niva Legend. Уточнялось, что это уже третий раз за последний месяц, когда линии «АвтоВАЗа» вынуждены простаивать из-за дефицита комплектующих.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что дефицита автомобилей из-за проблем с импортными комплектующими в России быть не должно. Вместе с тем он призвал развиваться отечественную компонентную базу.