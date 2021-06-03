Мантуров: Мы не ожидаем дефицита машин из-за проблем с импортными компонентами

Дефицита автомобилей в России в этом году не ожидается, несмотря на проблемы на мировом рынке автокомпонентов Фото: Евгения ГУСЕВА

Дефицита автомобилей в России в этом году не ожидается, несмотря на проблемы на мировом рынке автокомпонентов, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума.

Вместе с тем глава Минпромторга отметил, что мировые проблемы сигнализируют о необходимости развития отечественного производства комплектующих, чтобы уйти от зависимости от импорта.

«Дефицита быть не должно», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, Минпромторг рассчитывает решить проблему дефицита электроники для автомобилей к концу лета. Для ускорения поставок комплектующих к процессу подключились российские торговые представительства за рубежом, рассказали в ведомстве.

Ранее в Минпромторге опровергли дефицит машин в автосалонах России. Мантуров заявил, что можно говорить о повышении спроса на отдельные модели.

Напомним, в конце марта этого года в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что дефицит новых машин, который начался в августе прошлого года, идет на спад. При этом изначально не хватало автомобилей всех брендов.