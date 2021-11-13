Земан проведет переговоры с президентом Словакии в больничной палате

Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан, находящийся в Центральном военном госпитале (ЦВН), проведет переговоры со словацким лидером Зузаной Чапутовой в больничной палате.

- На вторник запланирована встреча президента с президентом Словацкой республики г-жой Зузаной Чапутовой, — сообщил официальный представитель Пражского Града Иржи Овчачек.

В понедельник, 15 ноября, чешского лидера переведут в палату общего профиля, где он проведет переговоры с ушедшим в отставку премьер-министром Андреем Бабишем и председателем ODS Петром Фиала, которому было получено сформировать новый кабмин.

11 ноября премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил, что правительство Чехии ушло в отставку. Политик рассказал, что решение об отставке кабинета министров было принято на заседании правительства. 8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила коалиция либеральных сил «Вместе». Как сообщил член рабочей группы по подготовке программы коалиции Мартин Дворжак, новое правительство планирует придерживаться принципов гражданского общества и соблюдения прав человека во внешней политике.