Правительство Чехии ушло в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии ушло в отставку, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

В эфире телеканала Ct.24 политик рассказал, что решение об отставке кабинета министров было принято в четверг, 11 ноября, на заседании правительства.

8-9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, на которых победила коалиция либеральных сил "Вместе". Как сообщил член рабочей группы по подготовке программы коалиции Мартин Дворжак, новое правительство планирует придерживаться принципов гражданского общества и соблюдения прав человека во внешней политике.

Как писал сайт kp.ru, новая правящая коалиция Чехии представила свой проект с планами по ведению внешней политики. В нем, в частности, предусматривается ревизия отношений с Россией и Китаем.

Документ о созыве первого заседания парламента Чехии президент страны Милош Земан подписал в больнице.