Лукашенко: «Россию раздербанили бы без Путина»

Лукашенко заявил, что без Путина Россию бы раздербанили. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона» на примере Владимира Путина коснулся роли сильной личности в политике.

Лукашенко уверен, что без Владимира Путина Россия была бы в плачевном состоянии.

«Возьмите того же Путина. На него накатывают, а не было бы Путина – не было бы нашей цивилизации, Россию раздербанили бы. Время потребовало – сложилось, благодаря в том числе и Президенту Путину, спасли Россию. Это же тоже на моих глазах было», - заявил Александр Лукашенко.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в российских оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер».

«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении – пусть стоят», - сказал Лукашенко.

В то же время Владимир Путин рассказал, что думает о миграционном кризисе на польско-белорусской границе.