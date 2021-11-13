Лукашенко заявил, что заинтересован в российских ракетных комплексах «Искандер» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белоруссия заинтересована в российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, Минску нужно несколько дивизионов этого вооружения.

«№Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении – пусть стоят. Это 500 километров (дальность пуска), потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Пуски были ракет на учениях «Запад-2021», и одна ракета поразила цель с (вероятным круговым) отклонением четыре метра», – сказал белорусский лидер в интервью журналу «Национальная оборона».

Лукашенко также отметил высокую эффективность зенитно-ракетного комплекса «Бук-МБ». Как подчеркнул президент, Белоруссия играет «свою роль» в производстве военной техники, в частности, бронемашин, которые производятся на «Минском заводе колесных тягачей».

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссия намерена закупить у России вооружения на миллиард долларов, в частности, Москва и Минск ведут переговоры о поставках комплексов С-400.