Путин рассказал, что думает о лагере беженцев на границе Белоруссии и Польши

Владимир Путин объяснил, как победить мигрантский кризис. Фото: REUTERS

Владимир Путин дал интервью каналу «Россия 1» и рассказал, что думает о походе беженцев на Европу через территорию Белоруссии. Еще президент прокомментировал учения НАТО в Черном море и достижение мира на Донбассе. Вот самые яркие фразы из интервью:

МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС

- Я так понял, Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет - это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию, - заявил Путин.

Российский глава добавил, что не нужно забывать, «откуда возникли эти кризисы».

- Белоруссия является первооткрывателем этих проблем что ли? Нет, это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер, - заметил президент.

Путин обратил внимание, что европейцы сейчас сами бесчеловечно обходятся с мигрантами на границе.

- На границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооружённых сил избивают потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся – ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, - резюмировал глава страны.

РОССИЯ НИ ПРИ ЧЕМ

Наш президент ответил на обвинения, будто за потоком беженцев в Польшу на самом деле стоит Москва.

- Мы здесь совершенно ни при чём. На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Ни одна наша компания не возит. Кстати, Белавиа, как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возит. Чартеры заказывают, безвизовый въезд – люди покупают билеты и полетели, - рассказал Путин.

Российский глава уточнил, что есть «определенные группы», которые зарабатывают на переправке людей в ЕС. «Ключевое звено» находится там же, в Европе.

- А у меня создаётся впечатление, что там их и привлечь-то довольно трудно, потому что если посмотреть на внутреннее законодательство европейских стран, то они и не нарушают ничего – что они нарушают? Человек живёт в одной стране, хочет переехать в другую по каким-то соображениям – безопасности, даже по экономическим соображениям, - рассказал глава страны.

Путин заявил, что мигрантский кризис получится победить, если европейская полиция и спецслужбы сами переловят у себя организаторов переправки нелегалов.

БЕЛОРУССИЯ МОЖЕТ ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗ ЕВРОПЕ?

Недавно Лукашенко заявил, что в случае введения новых санкций против Белоруссии, он перекроет транзит газа в Европу через республику.

- Я, честно говоря, впервые об этом слышу, потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но, он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет и я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал.

О ПАТРУЛИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИЕЙ НЕБА БЕЛОРУССИИ

Лукашенко попросил отправить в Белоруссию российские стратегические бомбардировщики для патрулирования неба и мониторинга ситуации с мигрантами.

- Стратегическая авиация для решения подобных кризисов ничего сделать не может. У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе. Здесь наши западные партнеры проводят учения постоянно, на регулярной и на нерегулярной основе, внеплановые, различного рода, - объяснил Путин.

НАТО В ЧЕРНОМ МОРЕ

- Действительно, сейчас США и их союзники по НАТО проводят незапланированные, я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Чёрного моря. Используются B-51, это достаточно старенькие самолёты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие – это серьёзный вызов для нас. Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там, - заключил президент.

МИР НА УКРАИНЕ

- Нас все пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не исполняем. Но когда мы задаём вопрос нашим партнёрам, в том числе по Нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия и что должна была бы сделать, – ответа нет. Они прямо так и говорят: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог, - рассказал президент.

Путин напомнил, что Киев сейчас сам грубо нарушает условия перемирия.

- Теперь действующий президент бодро рапортует о том, что они применяют «Байрактары», то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация, беспилотная, но это авиация, которую применяют в зоне конфликта, что строго настрого запрещено Минскими соглашениями. Но никто на это даже не реагирует, а в США вообще поддержали практически. А официальные лица на Украине прямо говорят: применяли и будем применять дальше, - возмутился Путин.

Российский глава в конце заметил, что Нормандская четверка – «единственный механизм» для достижения мира в Донбассе.