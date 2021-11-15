Вице-премьер Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и масло

Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и масло Фото: Олег УКЛАДОВ

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

- С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию, — цитирует текст поручения ТАСС.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о планируемой поддержке производителей овощей и мяса. Он подчеркнул, что власть не допустит дефицита продуктов в России и будет работать, чтобы предотвратить скачок цен на сельхозпродукцию. Патрушев напомнил, что в условиях мирового кризиса цены на продукты продолжают расти. В таких условиях важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках», отметил министр.