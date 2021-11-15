NASA на несколько лет отложит высадку астронавтов на Луну

О переносе миссии говорится в докладе NASA Фото: REUTERS

NASA планирует отложить высадку астронавтов на Луну. Миссия была запланирована на 2024 год, однако состоится на несколько лет позже.

Накануне о переносе программы "Артемида" говорил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Он предполагал, что американцы смогут "вернуться на Луну" не раньше 2025 года. Но, как оказалось, миссию придется отложить на более долгий срок.

Как сообщается в докладе, опубликованном NASA в понедельник, 15 ноября, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не сможет уложиться в изначальный график высадки людей на Луну, и эти сроки придется передвинуть с 2024 года "на несколько лет" вперед.

Как ранее писал сайт kp.ru, международная космическая станция 15 ноября три раза прошла рядом с полем обломков космического мусора. Согласно инструкциям, в такой ситуации экипаж должен покинуть служебный модуль "Звезда" и укрыться в корабле.